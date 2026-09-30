Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
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30.09.2026 05:39:19
Why I'm Not Buying Duolingo Stock (Yet)
Duolingo (NASDAQ: DUOL) is prioritizing customer growth over monetization.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 26, 2026. The video was published on Sept. 28, 2026.
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Nachrichten zu Duolingo Inc
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05.08.26
|Ausblick: Duolingo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Duolingo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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Analysen zu Duolingo Inc
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