Intuitive Machine a Aktie
WKN DE: A3D5BY / ISIN: US46125A1007
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17.08.2026 21:47:22
Why Intuitive Machines Stock Popped Today
Space explorer Intuitive Machines (NASDAQ: LUNR) stock jumped 6.3% through 3:30 p.m. ET Monday after announcing that an "undisclosed customer" has hired it to build "a multi-satellite communications infrastructure" in space. The total value of the contract: $600 million.Image created by JesterAI.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Intuitive Machines Inc Registered Shs -A-
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