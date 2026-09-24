IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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24.09.2026 02:15:05
Why IonQ Stock Is Up Today
Shares of IonQ (NYSE: IONQ) popped on Wednesday after the quantum platform developer announced a computing breakthrough and a partnership with semiconductor colossus Nvidia (NASDAQ: NVDA).
Quantum computers are inherently fragile, as their basic building blocks (qubits) can be disturbed by small changes in temperature, electromagnetic interference, or microscopic manufacturing flaws. They thus require error correction to be useful.
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