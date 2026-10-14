IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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14.10.2026 20:01:42
Why IonQ Stock Just Crashed
IonQ (NYSE:IONQ) stock tumbled 9% through 1 p.m. ET on Wednesday -- and it's got only itself to blame.
Just before shares opened for trading this morning, IonQ announced it will raise $2 billion in cash by issuing and selling warrants and new shares of stock.
Image source: Getty Images.
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