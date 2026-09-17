IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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17.09.2026 18:48:15
Why IonQ Stock Popped Today
IonQ (NYSE: IONQ) stock jumped 9.5% through 12:30 p.m. ET Thursday after announcing a new "breakthrough" in quantum computing -- and with help from Synopsys (NASDAQ: SNPS).
Synopsys is best known as a maker of software for semiconductor chip design, but this new development goes in a different direction. As IonQ explains, it cooperated with Synopsys to use "quantum algorithms integrated into mainstream engineering software" to accelerate industrial design work -- specifically, designing "complex car and jet engine simulations" -- by up to 14.6%.
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