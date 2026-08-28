AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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28.08.2026 20:22:18
Why Is AST SpaceMobile Stock Down This Week?
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) stock is falling this week, down 15.5% as of 2:14 p.m. ET on Friday, Aug. 28, 2026, as investors react to macro news that makes a rate hike more likely.The S&P 500 and Nasdaq Composite are both up this week, gaining 1.1% and 1.8%, respectively. AST SpaceMobile is building a constellation of satellites largely on borrowed money. That makes it especially sensitive to a change in interest rates. If interest rates move higher, AST's borrowing costs increase, and the math on their investments changes.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
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