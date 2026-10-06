Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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06.10.2026 18:02:48
Why Is Nebius Group Stock Soaring Tuesday?
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06.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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06.10.26
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06.10.26
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05.10.26
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05.10.26
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05.10.26
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05.10.26
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