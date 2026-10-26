Petrobras Aktie
WKN: 615375 / ISIN: US71654V1017
|
26.10.2026 11:48:00
Why Is Petrobras Stock Sinking Monday?
This article Why Is Petrobras Stock Sinking Monday? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Petrobras zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Petrobras veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Petrobras legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Petrobras gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: Petrobras stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs)
|16,85
|-19,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. Die US-Börsen werden freundlich erwartet. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.