CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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07.09.2026 15:32:39
Why Jaguar Land Rover has decided change is needed
Job cuts come as JLR faces falling sales and intense Chinese competition while trying to switch to electric vehicles.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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