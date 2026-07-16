Karooooo Aktie
WKN DE: A3CUPP / ISIN: SGXZ19450089
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16.07.2026 21:06:34
Why Karooooo Stock Jumped 13% Today
Shares of Karooooo (NASDAQ: KARO) were up 12.8% at 2:30 p.m. ET today, following a strong earnings report. The Singapore-based provider of connected vehicle tools and fleet management systems beat Wall Street's expectations across the board in Q1 2027. And the stock has been trending upward all morning long. Five minutes after I noted the 12.8% gain, Karooooo is up by 13% instead.Image source: Getty Images.Karooooo's Q1 sales rose 34% year over year while bottom-line earnings jumped 11% higher. The average analyst would have settled for growth rates near 28% and 3%, respectively.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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