Karooooo Aktie
WKN DE: A3CUPP / ISIN: SGXZ19450089
|
20.10.2026 18:04:23
Why Karooooo Stock Stumbled Today
Shares of Karooooo (NASDAQ:KARO) tumbled out of the gate on Tuesday, falling as much as 9%. As of 11:54 a.m. ET, the stock was still down 2.1%.
The catalyst that sent the Internet of Things (IoT) and logistics specialist lower was the company's financial report -- but things aren't what they seem.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Karooooo Ltd. Registered Shs
|
18.10.26
|Ausblick: Karooooo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.07.26
|Ausblick: Karooooo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Karooooo legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Karooooo Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Karooooo Ltd. Registered Shs
|62,65
|0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.