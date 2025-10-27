Keurig Dr Pepper Aktie

Keurig Dr Pepper für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JQPZ / ISIN: US49271V1008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 19:03:27

Why Keurig Dr Pepper Stock Jumped Today

Shares of Keurig Dr Pepper (NASDAQ: KDP) started Monday morning's trading session 10.5% higher, backing down to a 6.9% gain by noon ET. The maker and distributor of more than 125 beverage brands had a busy morning, reporting solid third-quarter results in the early hours of its annual investor day.Let's start with the basic earnings report. Net sales rose 10.7% year over year to $4.31 billion, while adjusted earnings increased 5.9% to $0.54 per diluted share. The bottom-line figure was in line with the analyst consensus estimate, but revenues outperformed the Street target by 3.9%.Based on these results and ongoing business trends, Keurig Dr Pepper raised its full-year revenue growth target from "mid-single-digit" to "high-single-digit" percentages.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Keurig Dr Pepper Incmehr Nachrichten

Analysen zu Keurig Dr Pepper Incmehr Analysen

27.08.25 Keurig Dr Pepper Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Keurig Dr Pepper Inc 23,50 -1,69% Keurig Dr Pepper Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen