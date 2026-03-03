Life360 Aktie
WKN DE: A2PH39 / ISIN: AU0000045098
|
03.03.2026 20:35:17
Why Life360 Stock Is Plummeting Today
Shares of leading family safety mobile app Life360 (NASDAQ: LIF) are down 19% as of 2 p.m. ET on Tuesday after the company reported fourth-quarter earnings. Life360's Q4 revenue grew 26% and adjusted EBITDA soared 53%, helping the company easily surpass Wall Street's hopes. Full-year revenue grew 32% and the company reported its first profitable quarter, earning $33 million in net income (after subtracting a one-time tax benefit) on $490 million in sales. However, management guided sales growth below 20% in Q1, alongside pressured margins as the company tests pricing for its new pet GPS product and exits its brick-and-mortar operations, which helped spur today's decline.While the market seems spooked about these short-term issues, I believe they are necessary investments and shouldn't cause panic. Overall, Life360's Q4 was excellent as it:Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
