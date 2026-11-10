Lincoln Educational Services CorpShs Aktie

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WKN: A0ER24 / ISIN: US5335351004

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10.11.2026 23:31:06

Why Lincoln Educational Services Stock Soared Again Today

For the second trading session in a row, Lincoln Educational Services (NASDAQ:LINC) stock posted a solid gain on Tuesday. The company's shares continued to benefit from bullish momentum sparked by its impressive third-quarter earnings report and similarly encouraging results from a peer. Its shares closed Tuesday more than 4.5% higher.

That peer is American Public Education (NASDAQ:APEI). It published its third-quarter results after market close on Monday, and its stock rose the following day. That was mainly thanks to enrollment increases in both of its core operating divisions and to management's top- and bottom-line guidance revisions.

Image source: Getty Images.

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