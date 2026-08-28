Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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28.08.2026 13:15:00
Why Lucid Stock Is Sinking This Week
Lucid (NASDAQ: LCID) stock is seeing another valuation pullback in this week's trading and is down roughly 7.6% from where it stood at last week's close heading into this Friday's market open. The S&P 500 and the Nasdaq Composite were up 0.5% and 0.2%, respectively, over the same stretch. Lucid shares had been down as much as 11.8% over the period prior to seeing some rebound momentum in Thursday's session. The electric vehicle (EV) specialist's share price is losing ground in conjunction with concerns about the impact of new tariffs and general concerns about the scalability of its business. As of this writing, the stock is now down 52% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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