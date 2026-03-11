Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|
11.03.2026 23:53:46
Why Nebius Stock Surged Today
Shares of Nebius Group (NASDAQ: NBIS) climbed on Wednesday after the Amsterdam-based artificial intelligence (AI) cloud provider struck a strategic partnership with semiconductor juggernaut Nvidia (NASDAQ: NVDA). By the close of trading, Nebius' stock price was up more than 16%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nebius
|
11.03.26
|Nvidia strikes $2bn deal with AI cloud provider Nebius (Financial Times)
|
10.03.26
|Nebius expands into Asia-Pacific region to support rapid global growth (EQS Group)
|
09.03.26
|Nebius names Dan Lawrence to lead expansion in the US as Senior Vice President and General Manager for the Americas (EQS Group)
|
03.03.26
|Nebius secures approval for its first gigawatt-scale AI factory (EQS Group)
|
23.02.26
|Nebius to present at Morgan Stanley Technology, Media and Telecom conference (EQS Group)
|
23.02.26
|RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.02.26
|RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nebius-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.02.26
|RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nebius-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Nebius
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nebius
|93,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.