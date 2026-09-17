Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
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17.09.2026 16:22:23
Why Newmont Stock Just Popped
Newmont Corporation (NYSE: NEM) stock jumped 2.8% through 10 a.m. ET Thursday as investors backed away from a sell-off sparked yesterday by the U.S. Federal Reserve raising interest rates for the first time in three years.
Complaining that "inflation is too high and has been for too long," new Federal Reserve chairman Kevin Warsh announced yesterday the Fed will raise its target interest rate by 0.25%. The new range, 3.75% to 4%, means mortgages are about to become more expensive, credit card interest rates will rise, and bond yields will go up.
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