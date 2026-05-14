NIQ Global Intelligence Aktie
WKN DE: A41D33 / ISIN: IE000JMT8VI3
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14.05.2026 18:39:13
Why NIQ Global Intelligence Stock Is Sinking Today
NIQ Global Intelligence (NYSE: NIQ) stock is getting hit hard in Thursday's trading. The company's share price had fallen 11.6% as of 12:35 p.m. ET. NIQ published its first-quarter results after the market closed yesterday, reporting a wider-than-expected loss and sales that topped the average Wall Street analyst estimate. As of this writing, the stock is now down roughly 45% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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