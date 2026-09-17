NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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17.09.2026 20:31:34

Why Nvidia-Backed Nebius Group Stock Skyrocketed Thursday Morning

Nebius Group (NASDAQ: NBIS) stock surged sharply higher Thursday morning, gaining as much as 11.2%. As of 2:27 p.m. ET, the stock had given back most of those gains, but was still up 2.1%.

The catalyst that sent the artificial intelligence (AI) and neocloud specialist higher was a report that the company is raising some prices.

Image source: The Motley Fool.

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Nebius 190,24 0,60% Nebius
Nebius Group N.V. Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.037037 Shs 12 820,00 3,39% Nebius Group N.V. Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.037037 Shs
NVIDIA Corp. 192,18 0,53% NVIDIA Corp.

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