NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.09.2026 20:31:34
Why Nvidia-Backed Nebius Group Stock Skyrocketed Thursday Morning
Nebius Group (NASDAQ: NBIS) stock surged sharply higher Thursday morning, gaining as much as 11.2%. As of 2:27 p.m. ET, the stock had given back most of those gains, but was still up 2.1%.
The catalyst that sent the artificial intelligence (AI) and neocloud specialist higher was a report that the company is raising some prices.
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|Nebius
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|NVIDIA Corp.
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