O-I Glass Aktie

O-I Glass für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXK0 / ISIN: US67098H1041

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29.07.2026 20:22:55

Why O-I Glass Stock Was Falling Today

Shares of O-I Glass (NYSE: OI), a leading maker of glass bottles and containers, were moving lower today after the company came up short in its second-quarter earnings report. As of 1:41 p.m. ET, the stock was down 17.4% on the news.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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