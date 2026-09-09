Why Oddity Tech's Stock Skyrocketed 26.5% Today

Shares of Oddity Tech (NASDAQ: ODD) absolutely skyrocketed on Wednesday. The Israel-based maker of data-driven beauty products reported earnings early this morning, narrowly exceeding Wall Street's estimates. The stock closed 26.5% higher, having soared as much as 41.6% just after the market open.

Those jumps are not typos or miscalculations, but I was also serious about the narrow surprises. Oddity Tech's Q2 2026 sales fell 25% year over year, landing at $181 million. Earnings per share dropped from $0.92 to $0.20. The average analyst targets were $176.5 million and $0.19 per share, respectively. Furthermore, management offered its first revenue guidance for the 2026 fiscal year, targeting a year-over-year drop of approximately 19%.

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