Okta Aktie
WKN DE: A2DNKR / ISIN: US6792951054
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25.09.2026 11:25:00
Why Okta Stock Was Rocking it This Week
Early Friday morning, Okta (NASDAQ: OKTA) stock looked set for another week of double-digit gains. After cruising 10% higher in the previous stretch, the shares were up by almost 14% week to date in the hours before Friday market open, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.
On Monday, Okta announced that it is collaborating with a large group of tech companies to establish the Blueprint Alliance. This is a cross-industry initiative aimed at establishing a unified system for securing artificial intelligence (AI) agents.
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