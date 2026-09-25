Why Okta Stock Was Rocking it This Week

Early Friday morning, Okta (NASDAQ: OKTA) stock looked set for another week of double-digit gains. After cruising 10% higher in the previous stretch, the shares were up by almost 14% week to date in the hours before Friday market open, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.

On Monday, Okta announced that it is collaborating with a large group of tech companies to establish the Blueprint Alliance. This is a cross-industry initiative aimed at establishing a unified system for securing artificial intelligence (AI) agents.

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