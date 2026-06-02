Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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02.06.2026 21:04:59

Why Palantir Stock Is Sinking Today

Palantir (NASDAQ: PLTR) stock is moving lower in Tuesday's trading. The company's share price was down 5.3% as of 3 p.m. ET and had been off as much as 6.8% earlier in the session. Palantir's valuation is moving lower today amid a broader pullback in artificial intelligence (AI) stocks, spurred by a new executive order signed by President Donald Trump. As of this writing, the stock is now down roughly 14% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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