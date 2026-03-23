Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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23.03.2026 15:08:32
Why Palantir Stock Just Popped
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock jumped 5% through 9:45 a.m. ET Monday after Wedbush analyst Dan Ives reiterated that he still has an outperform rating on the government IT contractor, and still believes the stock will hit $230 within a year.From its current stock price, that would work out to a 45% profit.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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