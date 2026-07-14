Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
14.07.2026 17:33:00
Why Palantir Technologies Stock Popped Today
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock gained 2.2% through 11:15 a.m. ET Tuesday on some earnings news -- not an earnings report, exactly, but an announcement that earnings will be reported.After close of trading on Monday, Aug. 3, 2026, to be precise. Image source: Palantir.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
13.07.26
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palantir von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
09.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
09.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.07.26
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
09.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.07.26