Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
08.04.2026 21:56:29
Why Palantir Technologies Stock Tanked on Wednesday
In the face of a broader market recovery today, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) was under pressure, with the stock falling as much as 7.3%. As of 3:51 p.m. ET, the stock was still down 6.6%.The catalyst that sent the data mining and artificial intelligence (AI) specialist lower was a bleak outlook from a famed investor.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
08.04.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
08.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
08.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 geht nachmittags nahezu durch die Decke (finanzen.at)
|
08.04.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.04.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.03.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Palantir von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.03.26
|Palantir-Aktie sinkt: Britische Politik will sofortigen Stopp von FCA-Deal (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|114,84
|-4,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- US-Börsen starten uneins -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen eröffnen den Handel schwächer. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.