PDD Holdings Aktie

PDD Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JRK6 / ISIN: US7223041028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.11.2025 00:30:32

Why PDD Holdings Stock Slipped Today

The fallout continued for PDD Holdings (NASDAQ: PDD) on Wednesday. One day after reporting earnings that disappointed many investors, the Chinese e-commerce giant's American Depositary Shares (ADSes) took a hit, falling by more than 1% that trading session. That wasn't surprising, considering that an analyst downgraded his recommendation on the company. In this country, PDD is best known as the owner and operator of Temu, an online discount retailer that offers a vast array of items. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PDD Holdings (spons. ADRs)mehr Nachrichten