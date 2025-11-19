PDD Holdings Aktie
WKN DE: A2JRK6 / ISIN: US7223041028
20.11.2025 00:30:32
Why PDD Holdings Stock Slipped Today
The fallout continued for PDD Holdings (NASDAQ: PDD) on Wednesday. One day after reporting earnings that disappointed many investors, the Chinese e-commerce giant's American Depositary Shares (ADSes) took a hit, falling by more than 1% that trading session. That wasn't surprising, considering that an analyst downgraded his recommendation on the company. In this country, PDD is best known as the owner and operator of Temu, an online discount retailer that offers a vast array of items. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
