Gewinne in New York: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 steigt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,34 Prozent auf 25 078,03 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,34 Prozent leichter bei 24 658,55 Punkten in den Handel, nach 24 993,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 534,90 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 198,93 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,34 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 14.10.2025, bei 24 579,32 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 14.08.2025, bei 23 832,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, stand der NASDAQ 100 bei 20 896,67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 19,56 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 5,12 Prozent auf 249,09 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,25 Prozent auf 22,86 USD), Workday (+ 3,07 Prozent auf 230,35 USD), Diamondback Energy (+ 2,82 Prozent auf 148,45 USD) und Baker Hughes (+ 2,65 Prozent auf 48,77 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-4,48 Prozent auf 199,20 USD), JDcom (-4,14 Prozent auf 29,44 USD), Netflix (-3,25 Prozent auf 1 116,68 USD), PDD (-3,12 Prozent auf 130,28 USD) und PayPal (-3,03 Prozent auf 55,31 EUR).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 26 566 340 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,048 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

2025 verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,41 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at