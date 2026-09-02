Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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02.09.2026 16:44:39
Why PG&E Stock Keeps Going Down
California electric utility stock PG&E Corporation (NYSE: PCG) crashed more than 20% on Monday after a legislative effort in Sacramento to limit utilities' exposure to lawsuits from insurance companies fell apart.PG&E stock bounced back a bit Tuesday (probably from short-sellers covering their shorts), but resumed falling this morning, and is now down 9.6% through 10:25 a.m. ET.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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