Phreesia Aktie
WKN DE: A2PMY3 / ISIN: US71944F1066
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31.03.2026 16:40:28
Why Phreesia Stock Flopped Today
Phreesia (NYSE: PHR) stock collapsed on Tuesday, falling 27.5% through 10:20 a.m. ET after reporting mixed earnings results for its fiscal Q4 2026 last night.Heading into the report, analysts expected the digital doctor's office front desk service to earn $0.06 per share on sales of $126.9 million in sales. Phreesia actually beat the revenue estimate, reporting $127.1 million, but it missed badly on earnings, reporting only $0.02 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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