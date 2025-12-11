Planet Labs Aktie
Why Planet Labs Stock Is Skyrocketing This Week
Shares of Earth observation leader Planet Labs (NYSE: PL) rocketed 38% higher this week as of 3 p.m. ET on Thursday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.The data and insights provider delivered accelerating sales growth of 33% in its third-quarter earnings report on Wednesday while delivering a third-straight quarter of positive free cash flow.Thanks to the company's faster growth, continued FCF generation, an array of new contracts, and a backlog that more than tripled from last year, the stock soared higher this week.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
