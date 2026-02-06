Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
06.02.2026 23:51:39
Why Plug Power Stock Popped Today
Recovering from yesterday's performance that resulted in a 10% drop from where it ended after Wednesday's trading session, Plug Power (NASDAQ: PLUG) stock jumped 11.6% higher today from yesterday's closing price.While investors may presume that the fuel cell specialist's stock rose after the company reported positive news, it turns out the company had nothing to share today. Instead, it was recent news about a fellow fuel cell company that underpinned today's stock price rise.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Plug Power Inc.
23.01.26
|Plug Power-Aktie im Blick: Walmart-Einigung lässt Anleger jubeln (finanzen.at)
18.12.25
|Plug Power-Aktie gefragt: Grünes Wasserstoffprojekt in Namibia und CEO-Wechsel stimmen Anleger hoffnungsvoll (finanzen.at)
02.12.25
|Plug Power-Aktie wieder im Plus: NASA-Deal als Rückenwind für Wasserstoffbranche (finanzen.at)
21.11.25
|Plug Power-Aktie dreht ins Plus: Erhöhung des Aktienbestands beantragt (finanzen.at)
20.11.25
|Anhaltende Skepsis: Plug Power-Aktie schließt erneut mit Verlusten (finanzen.net)
19.11.25
|Plug Power-Aktie crasht: Wandelanleihe und Investoren-Symposium sorgen für Aufsehen (finanzen.at)
17.11.25
|Plug Power-Aktie weiter tiefrot: Neuer Mega-Deal, aber Kurszielsenkung belastet (finanzen.at)
14.11.25
|Plug Power-Aktie auf Talfahrt: Pläne für Bau von sechs Wasserstoffanlagen ausgesetzt (finanzen.at)
Analysen zu Plug Power Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Plug Power Inc.
|1,75
|11,54%
