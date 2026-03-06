Plug Power Aktie

Plug Power

WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

06.03.2026 19:13:57

Why Plug Power Stock Rocketed 20% Higher This Week

It's been a volatile week of trading. There's uncertainty surrounding the ongoing conflict in the Middle East, and oil prices have spiked. Amid the global unpredictability, Plug Power (NASDAQ: PLUG) stock rocketed as much as 30% higher this week after the energy company reported earnings. With several hours remaining in Friday trading, Plug stock was up by about 20% for the week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
