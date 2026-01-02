Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
02.01.2026 22:02:53
Why Plug Power Stock Surged on Friday
Shares of Plug Power (NASDAQ: PLUG) kicked off 2026 on a high note, surging 14.5% as of 2 p.m. ET Friday.Thematic momentum dominated the markets on the first trading day of the new year, with clean energy stocks surging across the board as investors anticipate a surge in global power demand in 2026 and beyond amid reshoring and rapid data center expansion.Plug Power, however, also won an analyst upgrade, fueling a fresh wave of optimism among investors as the new year begins.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Plug Power Inc.mehr Nachrichten
|
18.12.25
|Plug Power-Aktie gefragt: Grünes Wasserstoffprojekt in Namibia und CEO-Wechsel stimmen Anleger hoffnungsvoll (finanzen.at)
|
02.12.25
|Plug Power-Aktie wieder im Plus: NASA-Deal als Rückenwind für Wasserstoffbranche (finanzen.at)
|
21.11.25
|Plug Power-Aktie dreht ins Plus: Erhöhung des Aktienbestands beantragt (finanzen.at)
|
20.11.25
|Anhaltende Skepsis: Plug Power-Aktie schließt erneut mit Verlusten (finanzen.net)
|
19.11.25
|Plug Power-Aktie crasht: Wandelanleihe und Investoren-Symposium sorgen für Aufsehen (finanzen.at)
|
17.11.25
|Plug Power-Aktie weiter tiefrot: Neuer Mega-Deal, aber Kurszielsenkung belastet (finanzen.at)
|
14.11.25
|Plug Power-Aktie auf Talfahrt: Pläne für Bau von sechs Wasserstoffanlagen ausgesetzt (finanzen.at)
|
11.11.25
|Plug Power-Aktie leichter: Kleinere Verluste verzeichnet (finanzen.at)
Analysen zu Plug Power Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Plug Power Inc.
|1,90
|13,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.