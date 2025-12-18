Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
18.12.2025 20:58:51
Why Plug Power Stock Surged on Thursday
Shares of Plug Power (NASDAQ: PLUG) sizzled on Thursday, soaring 15% at its highest point in trading through 1:30 p.m. ET. Three big catalysts propelled the hydrogen stock higher.Plug Power announced that it has successfully installed a 5 megawatt GenEco electrolyzer at Africa's first fully integrated commercial green hydrogen plant in Namibia. The project serves as a testament to the potential for green hydrogen to serve the needs of nations as they decarbonize.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
