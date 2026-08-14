Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
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14.08.2026 20:25:17
Why Reddit Stock Just Gained 10.7%
Reddit, Inc. (NYSE: RDDT) stock was up 10.7% as of 2:22 p.m. ET today while the S&P 500 and Nasdaq Composite were down 0.2% and 0.4%, respectively.Shares of the social media company are flying after it was announced that Reddit would join the S&P 500.S&P Dow Jones indexes said after the close on Thursday that Reddit will replace AvalonBay Communities in the S&P 500 before the market opens on Aug. 18. AvalonBay was just acquired by Equity Residential, freeing a slot in the index outside the usual rebalancing schedule. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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