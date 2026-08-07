Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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07.08.2026 23:16:21
Why Redwire Stock Keeps Gaining
Redwire Corporation (NYSE: RDW) stock finished Friday up 14.9% while the S&P 500 and the Nasdaq Composite rose 0.6% and 1.2%, respectively.Shares of the space hardware and defense drone builder rose for the second day following the release of its second-quarter report, which came in well ahead of expectations.Redwire reported its Q2 results after the closing bell on Wednesday. Revenue hit a record $117.1 million, up nearly 90% from a year ago. Wall Street was expecting $9 million less. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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