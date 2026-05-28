Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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28.05.2026 17:01:59
Why Redwire Stock Popped This Morning
Redwire (NYSE: RDW) stock jumped out of the gate Thursday, soaring 11% before giving back most of its gains. As of 11 a.m. ET, the stock is up 3.2%.And why? The Wall Street Journal just reported that the Trump Administration may make financial investments in U.S. drone manufacturers, aiming to subsidize production of low-cost disposable attack drones commonly referred to as first-person view or "FPV."Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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