Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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03.09.2026 08:22:45
Why Redwire Stock Rocketed 24% Higher in August
Redwire (NYSE: RDW) stock was hardly in the red in the last full month of 2026's summer. In fact, it posted a solid, double-digit gain of 24% across August, helped in no small part by second-quarter earnings that easily topped analyst expectations. The company also continued to secure new contracts, including one with a very prominent name in the space industry. Redwire published its earnings release near the start of the month, setting the tone for the remainder of August. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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