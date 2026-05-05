Rhythm Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2H5A0 / ISIN: US76243J1051
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06.05.2026 01:40:09
Why Rhythm Pharmaceuticals Stock Triumphed on Tuesday
Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ: RYTM) was a healthcare company perfectly in tune with investor goals on Tuesday. Shares of the commercial-stage biotech soared to close almost 8% higher in value, thanks to a very well-received quarterly earnings report. Rhythm, which rose to prominence thanks to its highly specialized weight-loss drug Imcivree, reported its first-quarter results that morning. Thanks to Imcivree, its only Food and Drug Administration (FDA)-approved product, its revenue nearly doubled year over year. It came in at $60.1 million, compared with $32.7 million in the first quarter of 2025. The consensus analyst estimate was $57 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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