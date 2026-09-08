Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
|
08.09.2026 16:40:28
Why Rigetti Computing Popped Today
Shares of Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) were moving higher today after the quantum computing company secured $100 million in CHIPS Act funding, along with quantum peer D-Wave Quantum, showing the sector becoming the latest to receive interest from the federal government, which had previously taken stakes in chip stocks like Intel and GlobalFoundries.
As of 9:54 a.m. ET, Rigetti Computing stock was up 7.9% after gaining as much as 12.2% earlier in the morning.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
|
06.08.26
|Ausblick: Rigetti Computing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Rigetti Computing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rigetti Computing Inc Registered Shs
|13,34
|-0,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.