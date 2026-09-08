Why Rigetti Computing Popped Today

Shares of Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) were moving higher today after the quantum computing company secured $100 million in CHIPS Act funding, along with quantum peer D-Wave Quantum, showing the sector becoming the latest to receive interest from the federal government, which had previously taken stakes in chip stocks like Intel and GlobalFoundries.

As of 9:54 a.m. ET, Rigetti Computing stock was up 7.9% after gaining as much as 12.2% earlier in the morning.

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