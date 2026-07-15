Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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15.07.2026 21:31:13
Why Sandisk Stock Dropped Again Today
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock slid 7.3% through 3:05 p.m. ET Wednesday after Argus Research initiated coverage of the computer memory stock with a lukewarm "hold" rating in the midst of widening worries about the durability of demand for pricey computer memory chips.Image source: Getty Images.In Argus's note, covered on TheFly.com today, the analyst admits Sandisk is "well-positioned ... in NAND flash solutions." This is hardly new information, however, and investors have already rewarded Sandisk for its leading position with a more than 4,000% increase in share price this year. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Western Digital Corp.
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16.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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16.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
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16.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt am Mittag (finanzen.at)
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16.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
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15.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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15.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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15.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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15.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 gibt mittags nach (finanzen.at)