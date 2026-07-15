Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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15.07.2026 21:31:13

Why Sandisk Stock Dropped Again Today

Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock slid 7.3% through 3:05 p.m. ET Wednesday after Argus Research initiated coverage of the computer memory stock with a lukewarm "hold" rating in the midst of widening worries about the durability of demand for pricey computer memory chips.Image source: Getty Images.In Argus's note, covered on TheFly.com today, the analyst admits Sandisk is "well-positioned ... in NAND flash solutions." This is hardly new information, however, and investors have already rewarded Sandisk for its leading position with a more than 4,000% increase in share price this year. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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