Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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16.07.2026 17:24:34

Why Sandisk Stock Is Still Dropping

Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock sold off for a second straight day Thursday -- but why?Shares of NAND semiconductor memory chip manufacturer tumbled 9.6% through 11:15 a.m. ET after Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM) beat analyst estimates in its Q2 earnings report, growing profits 77% year over year. But TSMC also warned investors will spend upwards of $60 billion on capital investment this year, versus prior forecasts of about $54 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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