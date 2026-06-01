Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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01.06.2026 16:05:22

Why Sandisk Stock Keeps Going Up

After surging in share price every single day last week, Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock is starting off the month of June right with another 3.4% gain Monday morning (as of 9:45 a.m. ET).Shares of the computer memory-maker appear to be getting a lift both from positive news out of Nvidia (NASDAQ: NVDA) and also enjoying a tailwind from yet another price target hike that Sandisk received on Friday.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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