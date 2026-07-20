Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
20.07.2026 20:03:24
Why Sandisk Stock Rebounded Today
Three straight days of selling came to a happy end for Sandisk (NASDAQ: SNDK) investors Monday, as the stock turned around and gained 5.6% through 1:45 p.m. ET.You can thank Morgan Stanley for that.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
17.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.07.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
16.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
16.07.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
16.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)