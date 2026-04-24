Sensient Technologies CorpShs Aktie

Sensient Technologies CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864463 / ISIN: US81725T1007

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25.04.2026 01:50:25

Why Sensient Technologies Stock Soared on Friday

An estimates-crushing quarter was the spark that lit a fire under Sensient Technologies (NYSE: SXT) as the stock trading week came to a close. The rather under-the-radar company, which specializes in flavors, colors, and extracts used across industries such as food and pharmaceuticals, saw its shares rise by a meaty 24% on Friday. Sensient booked revenue of just under $436 million in its first quarter, for a year-over-year improvement of more than 11%. Better, the company's net income under generally accepted accounting principles (GAAP) rocketed 28% higher to almost $44.2 million, or $1.04 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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