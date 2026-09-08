SentinelOn a Aktie
WKN DE: A3CTJC / ISIN: US81730H1095
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08.09.2026 07:18:26
Why SentinelOne Stock Crushed it in August
A clutch of encouraging business updates and a quarterly earnings report that was better than it seemed at first glance were the developments lifting SentinelOne (NYSE: S) stock last month. The cybersecurity company's shares did quite well as a result, rising by almost 16% across August.
With a well-earned reputation as a tech-forward business that has embraced artificial intelligence (AI), SentinelOne is widely regarded as a developer of solutions that protect users from highly advanced digital threats.
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