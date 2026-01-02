Serve Robotics Aktie
WKN DE: A3EW4Q / ISIN: US81758H1068
|
02.01.2026 17:41:38
Why Serve Robotics Stock Is Soaring Today
On the first day of trading in 2026, shares of Serve Robotics (NASDAQ: SERV) are off to a roaring start. Due to a firm's positive outlook on autonomous delivery stocks, investors are eager to click the buy button on shares of Serve to kick off the new year, illustrating how artificial intelligence (AI) stocks continue to shine brightly on investors' radars.As of 11:11 a.m. ET, shares of Serve are up 9.7%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Serve Robotics Inc Registered Shs
