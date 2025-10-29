Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
29.10.2025 23:32:08
Why Silgan Holdings Stock Dove by Nearly 14% on Wednesday
Wednesday morning, packaging specialist Silgan Holdings (NYSE: SLGN) opened the box that was its third-quarter results. Investors clearly didn't like what was inside the container, as they assertively traded out of the company's stock. It lost nearly 14% of its value that trading session, against the flat performance of the bellwether S&P 500 index.Net sales for Silgan rose notably in the period, to almost $2.01 billion from $1.74 billion in the year-ago frame. A bit less impressively, its net income not according to generally accepted accounting principles (GAAP) only ticked up slightly. It landed at $130 million, or $1.22 per share, which was marginally better than the third-quarter 2024 non-GAAP (adjusted) profit.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
