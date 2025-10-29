Silgan Holdings Aktie

Silgan Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905418 / ISIN: US8270481091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 23:32:08

Why Silgan Holdings Stock Dove by Nearly 14% on Wednesday

Wednesday morning, packaging specialist Silgan Holdings (NYSE: SLGN) opened the box that was its third-quarter results. Investors clearly didn't like what was inside the container, as they assertively traded out of the company's stock. It lost nearly 14% of its value that trading session, against the flat performance of the bellwether S&P 500 index.Net sales for Silgan rose notably in the period, to almost $2.01 billion from $1.74 billion in the year-ago frame. A bit less impressively, its net income not according to generally accepted accounting principles (GAAP) only ticked up slightly. It landed at $130 million, or $1.22 per share, which was marginally better than the third-quarter 2024 non-GAAP (adjusted) profit.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Silgan Holdings Inc.mehr Nachrichten