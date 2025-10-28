Ausblick: Silgan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Silgan wird am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,93 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,75 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,92 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,58 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,43 Milliarden USD, gegenüber 5,85 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at